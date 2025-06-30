Гергиев и Хабенский исполнят симфоническую сказку в Большом театре

В Большом театре Гергиев и Хабенский исполнят симфоническую сказку «Петя и волк»

На Новой сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России 3 июля прозвучит симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и волк». Дирижер Валерий Гергиев встанет за пульт симфонического оркестра, а актер Константин Хабенский выступит в качестве чтеца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГАБТ.

По ее информации, Симфонический оркестр Большого театра в 11:00 и 13:30 исполнит это произведение и Первую симфонию Прокофьева.

В пресс-службе отметили, что на Новой сцене Большого театра данная сказка прозвучит впервые как отделение концерта, включающего также «Классическую» симфонию композитора.

Произведение «Петя и волк» было написано в 1936 году. Работа над пьесой заняла у Прокофьева всего четыре дня, ее первое представление состоялось 2 мая 1936 года.

В конце июня первая солистка Большого театра и актриса Анастасия Меськова заявила, что Анастасия Волочкова не имеет никакого отношения к балету.

Ранее суд в Москве обязал Хабенского погасить долги по ЖКХ.