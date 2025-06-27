Русская культура является важнейшей ценностью для России. Об этом, как сообщает издание Глагол, заявил основатель театра, генеральный директор — художественный руководитель театра «Геликон-опера», народный артист России, профессор Дмитрий Бертман.

«Русская культура — это наша главная с вами валюта и ценность, дороже нефти, газа и якутских бриллиантов! Посмотрите на культурную карту мира: русские поют и танцуют почти во всех театрах планеты», — подчеркнул он.

Газета «Известия» писала, что самая престижная театральная премия в России впервые более чем за 30-летнюю историю переехала в Казань. Ее в этот раз вручили в новом здании Театра имени Галиасгара Камала.

Бертман добавил, что спросом также пользуются картины, пьесы и другие культурные произведения русских мастеров. По его словам, Россию можно назвать «кузницей культурных кадров». Основатель театра подчеркнул, что здесь рождаются многие талантливые люди, на что важно обращать внимание. Однако он заметил, что россиянам редко рассказывают «о победах наших людей».

Саксофонист, народный артист РФ Игорь Бутман до этого говорил, что в европейских странах «немножко сходит с повестки дня» культура отмены российского искусства. Он отметил, что в Европе есть разные люди и мнения.

Ранее сообщалось, что в Москве вручили премию «Национальное величие».