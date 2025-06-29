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Цыганова возмутилась обвинениям Пугачевой в адрес Резника: «Мать геев возомнила»

Певица Цыганова назвала Пугачеву предателем родины
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НТВ/YouTube

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале возмутилась обвинениям Аллы Пугачевой в предательстве в адрес Ильи Резника.

Цыганова посчитала, что «предатели родины» живут на другой планете. Она не понимает, за что Пугачева назвала Резника «трусом и предателем». Певица заявила, что композитор верит в бога, любит родину и помогает бойцам СВО. По мнению артистки, в свою очередь Пугачева «сбежала» в Израиль, а затем на Кипр.

«Мать геев возомнила себя негласным лидером артистов России. Она хотела, чтобы друзья и коллеги публично поздравили ее с днем рождения, продемонстрировав лояльность. Когда же Илья Резник сказал, что поздравил ее как бывшую подругу, а не как «Королеву», она впала в бешенство и начала сыпать оскорблениями», — заявила певица.

По словам Цыгановой, о трусости, предательстве и лицемерии рассуждает артистка с двойным гражданством, которая «покинула страну в сложный период истории и бросила свой народ».

Цыганова считает, что величие артиста заключается не в голосе и популярности, а в масштабе личности, способной мыслить «правильно» и стремиться к добру.

«Интересно, Усы, целующие ей ручки, она тоже считает трусом и предателем? А Усы в курсе такой позиции великой артистки Фуни?» — заключила Цыганова.

Ранее риелтор рассказал, кто может снять дачу Пугачевой за 700 тысяч рублей.

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