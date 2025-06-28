Риелтор рассказал, кто может снять дачу Пугачевой за 700 тысяч рублей

Народная артистка РСФСР Алла Пугачева передумала продавать подмосковную дачу, теперь жилье предлагают арендовать за 700 тысяч рублей в месяц. Риелтор Константин Муравьев рассказал в беседе с aif.ru, кого может заинтересовать такая недвижимость.

По его словам, потенциальных арендаторов, в первую очередь, привлечет звездный статус дачи.

«Ее может снять кто-то из фанатов. Дача может заинтересовать кого-то из состоятельных людей, чтобы арендовать ее и потом рассказывать всем знакомым, что живет в доме Пугачевой», — говорит риелтор.

Сперва дом в подмосковном Солнечногорске семья Пугачевой пыталась продать за 225 миллионов рублей, после цену сбросили до 120 миллионов. Теперь поместье на Истре сдают.

В 2014 году артистка подарила дачу внуку Никите Преснякову, однако часть участка с причалом остались оформлены на Аллу Пугачеву, поскольку она арендовала их у муниципалитета.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Накануне поэт-песенник Илья Резник признался, что его общение с Аллой Пугачевой «прекратилось окончательно» после дня рождения артистки.

Ранее Захар Прилепин допустил, что Пугачева вернулась в Россию.