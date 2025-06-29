На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Катя Лель обнаружила исчезнувшего бывшего мужа «между мирами»

Певица Катя Лель заявила, что исчезнувшему бывшему мужу дали шанс на трансформацию
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Певица Катя Лель призналась в беседе с изданием «СтарХит», что ощутила бывшего мужа Игоря Кузнецова «между мирами» после исчезновения.

«Я видела, что ребенок очень переживает, все-таки у них сильная энергетическая связь. Я ей сказала: «Эмилия, не переживай. Он найдется, он обязательно придет», — поделилась артистка.

Лель уверена, что экс-супруг получил серьезный урок для его души. По мнению певицы, Кузнецову дали большой шанс для трансформации. Как утверждает исполнительница, если предприниматель не упустит возможность, то будет жить дальше.

В мае Катя Лель подтвердила, что Кузнецов пропал без вести. По словам Лель, бывший муж в последний раз выходил на связь из Ниццы 13 апреля в 17:00. Артистка узнала об исчезновении Кузнецова от его друзей, которые связались с ней, забеспокоившись за мужчину. Лель пояснила, что не виделась с экс-супругом два года после развода, Кузнецов поддерживал контакт только с их дочерью Эмилией.

Катя Лель и Игорь Кузнецов развелись в декабре 2023 года. Певица заявляла, что не раз уличала бывшего супруга в изменах.

Ранее Катя Лель объяснила, зачем отбирает деньги у знакомых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами