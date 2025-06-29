Катя Лель обнаружила исчезнувшего бывшего мужа «между мирами»

Певица Катя Лель призналась в беседе с изданием «СтарХит», что ощутила бывшего мужа Игоря Кузнецова «между мирами» после исчезновения.

«Я видела, что ребенок очень переживает, все-таки у них сильная энергетическая связь. Я ей сказала: «Эмилия, не переживай. Он найдется, он обязательно придет», — поделилась артистка.

Лель уверена, что экс-супруг получил серьезный урок для его души. По мнению певицы, Кузнецову дали большой шанс для трансформации. Как утверждает исполнительница, если предприниматель не упустит возможность, то будет жить дальше.

В мае Катя Лель подтвердила, что Кузнецов пропал без вести. По словам Лель, бывший муж в последний раз выходил на связь из Ниццы 13 апреля в 17:00. Артистка узнала об исчезновении Кузнецова от его друзей, которые связались с ней, забеспокоившись за мужчину. Лель пояснила, что не виделась с экс-супругом два года после развода, Кузнецов поддерживал контакт только с их дочерью Эмилией.

Катя Лель и Игорь Кузнецов развелись в декабре 2023 года. Певица заявляла, что не раз уличала бывшего супруга в изменах.

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