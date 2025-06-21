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Катя Лель объяснила, зачем отбирает деньги у знакомых

Певица Катя Лель призналась, что помогает азартным людям сохранить деньги
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Телеканал «Россия»

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, почему иногда отбирает деньги у знакомых. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам певицы, она помогает азартным людям сохранить деньги и не проиграть их, но сама не является азартным человеком.

«Спасаю от азарта других — забираю у них деньги. Потом, конечно, возвращаю», — говорит она.

Катя Лель — исполнительница популярных песен «Муси-пуси», «Горошины», «Мой мармеладный (Я не права)». Трек «Мой мармеладный» завирусился за рубежом в 2023 году. Сама исполнительница связывала успех композиции связан с энергией, которая «приходит в сознание людей от высших сил».

В начале июня Лель рассказала, что подсмотрела в гримерке, где находилась с народным артистом России Григорием Лепсом и его юной возлюбленной Авророй Кибой. По словам Лель, отношения пары показались ей искренними.

Ранее исполнительница хита «Сигма Бой» ушла из школы из-за популярности.

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