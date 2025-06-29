Агутин провел гендер-пати для фанатки: «Так и знал»

Певец Леонид Агутин провел на своем концерте гендер-пати для поклонницы. Об этом сообщает Super.

Беременная поклонница привлекла внимание Агутина плакатом с просьбой определить пол ее будущего ребенка. Певец спросил, как он может это сделать. На это артисту вручили запечатанный конверт. Музыкант раскрыл его и сообщил, что у фанатки родится дочь.

«Я аж сам волнуюсь. Я так и знал, у вас будет девочка», — заявил певец.

Гендер-пати — это вечерника, на которой раскрывается пол будущего ребенка. Обычно это делают с помощью торта с цветной начинкой или же шариков, которые наполнены конфетти с цветами, ассоциирующимися с мальчиком или девочкой. Для будущих родителей, как правило, пол ребенка тоже узнается только на празднике.

28 июня рэпер Баста (Василий Вакуленко – настоящее имя) тоже устроил гендер-пати для зрителей своего концерта.

Баста вывел на сцену фанатов – семейную пару с двумя детьми. Под музыку сцена загорелась синим цветом. Это значит, что у поклонников родится мальчик. Вакуленко поздравил семью с грядущим пополнением.

Ранее сообщалось, что дочь экс-продюсера «Комбинации» судится за права на полсотни хитов группы.