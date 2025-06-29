Баста устроил гендер-пати на концерте

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, устроил гендер-пати для зрителей своего концерта. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Баста вывел на сцену фанатов – семейную пару с двумя детьми. Под музыку сцена загорелась синим цветом. Это значит, что у поклонников родится мальчик. Вакуленко поздравил семью с грядущим пополнением.

Гендер-пати — это вечерника, на которой раскрывается пол будущего ребенка. Обычно это делают с помощью торта с цветной начинкой или же шариков, которые наполнены конфетти с цветами, ассоциирующимися с мальчиком или девочкой. Для будущих родителей, как правило, пол ребенка тоже узнается только на празднике.

Баста провел концерт в Лужниках 27 и 28 июня. Всего на два выступления было продано 144,5 тыс. билетов. Рэпер признался, что сохранял абсолютное спокойствие перед своим вторым концертом там. Вакуленко рассказал, что занимается спортом незадолго до выхода на сцену, что, среди прочего, помогает ему справиться со стрессом.

Ранее Гуф воссоединился с Бастой на сцене.