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Солистка Большого театра оценила Волочкову: «Заняла удивительную нишу»

Солистка Большого театра Меськова назвала Волочкову эстрадной звездой
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Global Look Press

Первая солистка Большого театра и актриса Анастасия Меськова заявила в беседе с NEWS.ru, что Анастасия Волочкова не имеет никакого отношения к балету.

По мнению Меськовой, Волочкова была когда-то балериной, но сейчас она – эстрадная звезда.

«Она заняла свою удивительную нишу. В ней больше никого нет, и думаю, что вряд ли появится», — поделилась балерина.

Меськова добавила, что впервые увидела Волочкову в составе Мариинского театра. Позже она встретила артистку в Большом театре перед скандалом.

Волочкова работала в Большом театре с 1998 по 2003 год, после чего была уволена со скандалом. Балерина заявила, что в 2003 году ее незаконно уволили из театра, при этом ей не выплачивают пенсию.

Волочкова заявила, что она — главная балерина страны и прима-балерина всея Руси. Она утверждает, что танцует в России, а на каждое свое шоу приглашает семьи участников СВО. По словам балерины, она до сих пор выступает на сцене, но положенную ей по закону пенсию получить не может.

Ранее Волочкова рассказала, как попала в ДТП на съемках сериала.

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