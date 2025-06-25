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Волочкова рассказала, как попала в ДТП на съемках сериала

Анастасия Волочкова въехала в свой же Mercedes-Benz на съемках сериала
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Из личного архива Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова не собирается получать водительские права, чтобы не ограничивать свою свободу. Об этом артистка рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«О получении водительских прав речи быть не может. Их у меня никогда не было. И я предпочитаю быть пассажиром, потому что я за рулем — это было бы стихийное бедствие. У меня всегда есть человек, который может выступать водителем моих автомобилей», — поделилась балерина.

Волочкова добавила, что быть пассажиром гораздо удобнее, поскольку это дает свободу действий во время поездки, например, можно сделать макияж, совершать важные звонки и просто заниматься своими делами. По словам балерины, она бы не хотела быть связана «парковками и заправками».

«Меня на Ferrari пытался научить водить Сулейман Керимов (бывший возлюбленный балерины. — «Газета.Ru»), когда мы жили вместе в Арабских Эмиратах. Закончилось это тем, что во время съемок сериала «Место под солнцем»(2004) меня попросили сесть в Volvo и хотя бы 10 метров проехать, чтобы при монтаже смогли склеить кадры с дублершей. В итоге я не туда поставила коробку передач, поехала задним ходом и врезалась в свой же Mercedes-Benz, который подарил Сулейман», — рассказала артистка.

После этого Анастасия сделала вывод, что она и автомобили — это совершенно разные истории. По словам балерины, она предпочитает быть рулевым в своей команде и объединять людей посредством музыки и танца.

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