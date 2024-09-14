Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

«Дело не в деньгах»: Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд и обвинила Большой театр

Суд в Москве отказался рассмотреть иск Волочковой к Пенсионному фонду

close

Анастасия Волочкова

Павел Кашаев/Global Look Press
Балерина Анастасия Волочкова утверждает, что Большой театр фальсифицировал ее трудовую книжку, из-за чего отработанные ей 30 лет полностью не вошли в стаж. Теперь Волочковой не хватает полугода, чтобы уйти на пенсию. Она подала в суд на Пенсионный фонд с намерением доказать, что ей положены выплаты, однако суд вернул иск. Балерина хочет судиться дальше и утверждает, что дело совсем не в деньгах.

Балерина Анастасия Волочкова пытается добиться своего права на получение пенсии. Мещанский районный суд отклонил иск артистки к Пенсионному фонду, так как «дело неподсудно данному суду», сказано на сайте органа.

Согласно карточке суда, Волочкова подала иск еще 3 июля. 15 августа ей вернули документы, однако об этом стало публично известно лишь через месяц. Волочкова сказала kp.ru, что намерена и дальше отстаивать свое право в суде.

Потеря стажа

Сейчас Волочковой 48 лет. В 18-летнем возрасте — в 1994 году — она начала работать в петербургском Мариинском театре. Через четыре года ее пригласили танцевать в Большой. В 2003 году после примерно пяти лет работы Волочкову уволили (на тот момент у нее было около девяти лет стажа). Тогда же она доказала в суде, что увольнение было незаконным. Ее восстановили в должности, но выступать на сцене больше не давали. С 2004 года балерина занимается сольными проектами — дает свои спектакли, выступает на телевидении, снимается в кино, гастролирует. Кроме этого, она периодически танцевала в театрах, например, в Краснодаре.

«Пенсия мне должна была быть назначена еще 10 лет назад. Мне 48 лет, балерины в России уходят на заслуженный отдых в 38 лет. Но я танцую до сих пор, по три шоу в месяц. У меня стаж 30 лет. А Пенсионный фонд не может найти 15», — отметила Волочкова в беседе с mk.ru.

Балерина утверждает, что в Большом театре ей выдали бумагу, где было зафиксировано, что она станцевала 250 спектаклей за пять лет. При этом в трудовой книжке это якобы не указано. Она также танцевала в Краснодаре, но, по утверждению балерины, театр «потерял» договоры и контракты, так как они не платили налоги.

«Сейчас [у меня] нет договоров с театрами Подмосковья и другими столичными площадками, потому что я бесплатно это делаю. Свои деньги я плачу команде, для того чтобы людям подарить праздник моего шоу. Я одержима своим творчеством. И не за деньги это все делала, а именно на альтруизме и безвозмездных началах», — отметила Волочкова.

Балерина считает, что сможет отстоять свою правоту в иске против Пенсионного фонда, так как у нее якобы есть документы, доказывающее ее участие в балетах «Жизель», «Лебединое озеро / Кармен-сюита». Ей нужно доказать, что она принимала участие в спектаклях в течение 15 лет. Если суд займет позицию ответчика, то Волочкова сможет выйти на пенсию только в 60, как и остальные россиянки.

Еще в июле Волочкова сказала mk.ru, что сначала она хотела мирно уладить вопрос, однако обращение в юридический отдел Большого театра ей не помогло.

«Я борюсь не за деньги. Это дело моего принципа отстоять правду», — говорила балерина.

По ее словам, для выхода на пенсию ей не хватило «каких-то полгода».

«У меня Большой театр украл этот стаж, изначально выдав мне фальсифицированную трудовую книжку — в ней серийный номер не совпадает с действительностью. Мало того, что меня уволили незаконно из Большого театра — я отстояла свое право в Тверском суде. Но после 2003 года мне не дали станцевать в нем ни одного спектакля. По документам сейчас я числюсь в Большом театре. Так у меня к ним вопрос: где мои роли, где спектакли?» — возмутилась артистка.

Волочкова заявила, что она — главная балерина страны и прима-балерина всея Руси. Она утверждает, что танцует в России, а на каждое свое шоу приглашает семьи участников СВО. По словам балерины, она до сих пор выступает на сцене, но положенную ей по закону пенсию получить не может.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами