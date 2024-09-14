«Дело не в деньгах»: Волочкова подала в суд на Пенсионный фонд и обвинила Большой театр Суд в Москве отказался рассмотреть иск Волочковой к Пенсионному фонду

Балерина Анастасия Волочкова утверждает, что Большой театр фальсифицировал ее трудовую книжку, из-за чего отработанные ей 30 лет полностью не вошли в стаж. Теперь Волочковой не хватает полугода, чтобы уйти на пенсию. Она подала в суд на Пенсионный фонд с намерением доказать, что ей положены выплаты, однако суд вернул иск. Балерина хочет судиться дальше и утверждает, что дело совсем не в деньгах.

Балерина Анастасия Волочкова пытается добиться своего права на получение пенсии. Мещанский районный суд отклонил иск артистки к Пенсионному фонду, так как «дело неподсудно данному суду», сказано на сайте органа.

Согласно карточке суда, Волочкова подала иск еще 3 июля. 15 августа ей вернули документы, однако об этом стало публично известно лишь через месяц. Волочкова сказала kp.ru, что намерена и дальше отстаивать свое право в суде.

Потеря стажа

Сейчас Волочковой 48 лет. В 18-летнем возрасте — в 1994 году — она начала работать в петербургском Мариинском театре. Через четыре года ее пригласили танцевать в Большой. В 2003 году после примерно пяти лет работы Волочкову уволили (на тот момент у нее было около девяти лет стажа). Тогда же она доказала в суде, что увольнение было незаконным. Ее восстановили в должности, но выступать на сцене больше не давали. С 2004 года балерина занимается сольными проектами — дает свои спектакли, выступает на телевидении, снимается в кино, гастролирует. Кроме этого, она периодически танцевала в театрах, например, в Краснодаре.

«Пенсия мне должна была быть назначена еще 10 лет назад. Мне 48 лет, балерины в России уходят на заслуженный отдых в 38 лет. Но я танцую до сих пор, по три шоу в месяц. У меня стаж 30 лет. А Пенсионный фонд не может найти 15», — отметила Волочкова в беседе с mk.ru.

Балерина утверждает, что в Большом театре ей выдали бумагу, где было зафиксировано, что она станцевала 250 спектаклей за пять лет. При этом в трудовой книжке это якобы не указано. Она также танцевала в Краснодаре, но, по утверждению балерины, театр «потерял» договоры и контракты, так как они не платили налоги.

«Сейчас [у меня] нет договоров с театрами Подмосковья и другими столичными площадками, потому что я бесплатно это делаю. Свои деньги я плачу команде, для того чтобы людям подарить праздник моего шоу. Я одержима своим творчеством. И не за деньги это все делала, а именно на альтруизме и безвозмездных началах», — отметила Волочкова.

Балерина считает, что сможет отстоять свою правоту в иске против Пенсионного фонда, так как у нее якобы есть документы, доказывающее ее участие в балетах «Жизель», «Лебединое озеро / Кармен-сюита». Ей нужно доказать, что она принимала участие в спектаклях в течение 15 лет. Если суд займет позицию ответчика, то Волочкова сможет выйти на пенсию только в 60, как и остальные россиянки.

Еще в июле Волочкова сказала mk.ru, что сначала она хотела мирно уладить вопрос, однако обращение в юридический отдел Большого театра ей не помогло.

«Я борюсь не за деньги. Это дело моего принципа отстоять правду», — говорила балерина.

По ее словам, для выхода на пенсию ей не хватило «каких-то полгода».

«У меня Большой театр украл этот стаж, изначально выдав мне фальсифицированную трудовую книжку — в ней серийный номер не совпадает с действительностью. Мало того, что меня уволили незаконно из Большого театра — я отстояла свое право в Тверском суде. Но после 2003 года мне не дали станцевать в нем ни одного спектакля. По документам сейчас я числюсь в Большом театре. Так у меня к ним вопрос: где мои роли, где спектакли?» — возмутилась артистка.

Волочкова заявила, что она — главная балерина страны и прима-балерина всея Руси. Она утверждает, что танцует в России, а на каждое свое шоу приглашает семьи участников СВО. По словам балерины, она до сих пор выступает на сцене, но положенную ей по закону пенсию получить не может.