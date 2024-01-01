В Музее истории Томска объяснили, куда исчез памятник любовнику

Памятник любовнику убрали со стены Музея истории Томска из-за несовершеннолетних посетителей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в администрации учреждения. Там уточнили, что детям сложно объяснить значение скульптуры, поэтому она будет перенесена в другое место.

«Памятник Любовника — это изюминка Томска, фигура с 20-летней историей, которая вызывает улыбку у гостей города и коренных томичей. Но это все же памятник для взрослых. Когда в Музей истории Томска приходят детские группы, которые составляют большую часть посетителей музея, то им очень сложно объяснить присутствие этой фигуры, поддерживая концепцию семьи как одну из традиционных ценностей нашей страны. Поэтому администрация музея совместно с автором памятника Олегом Кислицким приняла решение найти этому памятнику другое место. Мы будем тщательно подходить к поиску места для «Любовника», чтобы оно было доступно для всех», — сказали в администрации.

В конце декабря местные СМИ заметили, что со стены Музея истории Томска пропал памятник любовнику, который был создан в 2001 году скульптором Олегом Кислицким. За всю историю существования скульптура висела в нескольких местах, а до Музея истории Томска фигура располагалась на здании Дома профсоюзов.

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