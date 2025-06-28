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Стивен Спилберг может снять свой первый вестерн

Режиссер Спилберг признался, что десятилетиями мечтал снять вестерн
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AP

Оскароносный режиссер Стивен Спилберг не исключил, что может снять свой первый вестерн. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«У меня есть жажда вестернов, которые я когда-нибудь, надеюсь, сниму. Это жанр, который ускользал от меня все эти десятилетия», — признался Спилберг.

78-летний Спилберг — автор фильмов «Инопланетянин», «Назад в будущее» «Фабельманы» и др.

Накануне стало известно, что новый фильм о шпионе Джеймсе Бонде снимет оскароносный канадский режиссер Дени Вильнёв, известный зрителям по фильмам «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049» и «Пленницы».

Режиссер признался, что является ярым поклонником Бонда, а некоторые из его самых ранних киновоспоминаний связаны с агентом 007.

Ранее сообщалось, что по мотивам «Ну, погоди!» снимут фильм.

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