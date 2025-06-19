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По мотивам «Ну, погоди!» снимут фильм: «Это наша ДНК»

«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм «Ну, погоди!»
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Союзмультфильм

Кинокомпания «Союзмультфильм» снимет полнометражный игровой фильм по мотивам «Ну, погоди!». Об этом сообщает НТВ со ссылкой на генерального продюсера телеканала Тимура Вайнштейна и председателя совета директоров «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.

Вайнштейн и Слащева выступили в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Новый проект станет частью мультвселенной НТВ. В нее уже входит картина «Летучий корабль».

Вайнштейн заявил, что зрители ждут возвращения героев своего детства в новом качестве, но с уважением к первоисточнику. Генпродюсер НТВ уверен, что новый «Ну, погоди!» встанет в ряд к фильмам, которые надолго останутся в памяти россиян. Он понадеялся, что проект получит продолжение после выхода.

«Это наша ДНК, это наши гены, которые, конечно же, должны обретать новое дыхание и новую жизнь», — заявил Вайнштейн.

Слащева добавила, что экранизация позволит раскрыть новые грани персонажей и познакомит с классикой новое поколение.

«Без сомнения, «Ну, погоди!» — один из самых любимых мультсериалов миллионов зрителей у нас в стране, об этом свидетельствуют данные множества опросов», — рассказала председателя совета директоров «Союзмультфильма».

Ранее сообщалось, что Путин может появиться в «Простоквашино».

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