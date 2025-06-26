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Стал известен режиссер нового «Джеймса Бонда»

MGM Studios: нового «Джеймса Бонда» снимет режиссер «Дюны» Вильнев
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Global Look Press

Новый фильм о шпионе Джеймсе Бонде снимет оскароносный канадский режиссер Дени Вильнев, известный зрителям по фильмам «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049» и «Пленницы». Об этом сообщает студия Amazon MGM Studios.

Режиссер признался, что является ярым поклонником Бонда, а некоторые из его самых ранних киновоспоминаний связаны с агентом 007.

«Для меня он (Бонд. — «Газета.Ru») — священная территория. Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых задач. Это огромная ответственность, но также невероятно волнительно для меня и огромная честь», — сказал Вильнев.

Согласно пресс-релизу, исполнительным продюсером картины станет Таня Лапуэнт.

В апреле стало известно, что киностудия Amazon MGM приступила к работе над новым фильмом о Джеймсе Бонде. Продюсерами выбрали Эми Паскаль («Человек-паук», «Барби») и Дэвида Хеймана (серия фильмов о Гарри Поттере).

Ранее создатели Hitman представили игру про Бонда.

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