Звезду «Слова пацана» заметили на свидании с 15-летней дочкой оскандалившегося актера

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леона Кемстача заметили на свидании с 15-летней дочерью оскандалившегося недавно актера Виталия Гогунского. Об этом сообщает kp.ru.

16-летнего юношу и блогершу Милану Стар застали в одном из московских ресторанов.

В окружении молодых людей говорят, что актер влюблен и активно дарит Милане цветы. До этого Милана признавалась, что влюбилась в персонажа Кемстача в «Слове пацана».

Актер Виталий Гогунский состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко до 2019 года. В 2010-м у пары родилась дочь Милана, которая сейчас строит карьеру певицы под псевдонимом Милана Стар. У девочки свыше 1,1 млн подписчиков в соцсетях.

Недавно известный по роли Кузи из сериала «Универ» Гогунский в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Еще в апреле Гогунский жаловался, что в Москве мало порядочных женщин.

Ранее Ирина Маирко заявила, что терпела абьюз в браке с Виталием Гогунским.