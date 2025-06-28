На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезду «Слова пацана» заметили на свидании с 15-летней дочкой оскандалившегося актера

Актер Кемстач сводил в ресторан дочь Виталия Гогунского Милану Стар
close
VK

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леона Кемстача заметили на свидании с 15-летней дочерью оскандалившегося недавно актера Виталия Гогунского. Об этом сообщает kp.ru.

16-летнего юношу и блогершу Милану Стар застали в одном из московских ресторанов.

В окружении молодых людей говорят, что актер влюблен и активно дарит Милане цветы. До этого Милана признавалась, что влюбилась в персонажа Кемстача в «Слове пацана».

Актер Виталий Гогунский состоял в отношениях с моделью Ириной Маирко до 2019 года. В 2010-м у пары родилась дочь Милана, которая сейчас строит карьеру певицы под псевдонимом Милана Стар. У девочки свыше 1,1 млн подписчиков в соцсетях.

Недавно известный по роли Кузи из сериала «Универ» Гогунский в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Еще в апреле Гогунский жаловался, что в Москве мало порядочных женщин.

Ранее Ирина Маирко заявила, что терпела абьюз в браке с Виталием Гогунским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами