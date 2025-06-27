Большой театр покажет «Мастера и Маргариту» в Петербурге

Большой театр представит на сцене Мариинского театра балет «Мастер и Маргарита». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе культурной организации.

Спектакли покажут на Новой сцене Мариинского театра с 27 по 29 июня. Всего будет дано пять представлений балета. В роли постановщика выступил Эдвард Клюг.

В балете задействуют ведущих артистов Большого театра, среди которых Артем Овчаренко, Игорь Цвирко, Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова и другие. При этом на одном из показов выступит прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева.

25 июня сообщалось, что в Большом театре ненадолго завелась 20-килограммовая змея. С 25 по 29 июня на Исторической сцене пройдут 10 спектаклей «Аида» с участием питона. Спектакль поставил итальянский режиссер и гражданин России Джанкарло дель Монако. «Аиду» в Москве покажут в рамках фестиваля Джузеппе Верди к 150-летию российской премьеры оперы.

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