Кэти Перри выбила лабубу из рук фаната на концерте

В австралийском Перте во время концерта певица Кэти Перри выбила коробку с куклой лабубу из рук фаната. Видео инцидента опубликовано в TikTok-аккаунте @ellietaraa.

Во время исполнения песни «Iʼm Still Breathing» поклонник подошел к сцене с игрушкой и протянул ее певице. Однако артистка внезапно ударила микрофоном по коробке с игрушкой, и та вылетела из рук.

«Нет лабубу!» — произнесла она, не прерывая песни.

После Кэти Перри присела и предложила зрителям печенье из коробки.

Когда в соцсетях появилось фото упаковки с куклой, Перри прокомментировала его тремя ухмыляющимися эмодзи в виде чертиков.

Лабубу — это персонаж, представляющий собой эльфа-монстрика с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки, пушистые брелоки и куклы лабубу продаются в китайской сети магазинов Pop Mart. В последнее время лабубу приобрели популярность во всем мире.

В июне спрос на игрушки-монстрики лабубу среди россиян вырос в семь раз по сравнению с маем.

Ранее в Британии появился конкурент кукле лабубу.