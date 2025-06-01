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Алена Яковлева похудела на 12 кг из-за серьезной болезни

Актриса Алена Яковлева призналась, что больше не хочет худеть из-за болезни
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Актриса Алена Яковлева призналась в шоу «Ты не поверишь!», что резко похудела из-за серьезной болезни.

Яковлева не раскрыла свой диагноз, однако уточнила, что болезнь связана с желудочно-кишечным трактом. По ее словам, она похудела на 12 килограмм после специальной диеты. Артистка уточнила, что никому не пожелает такого питания.

«Больше я не хочу худеть, для меня достаточно. Это уже граничит с ненормальностью», — поделилась артистка.

22 октября 2024 года Яковлева рассказывала, что была доставлена в больницу с острой болью и подозрением на аппендицит. По словам артистки, в ходе обследования врачи установили другой диагноз, связанный с «кишечными делами». Яковлеву выписали 24 октября.

Алена Яковлева получила звание народной артистки России в 2008 году. Она дебютировала в кино в 1988 году в картине «Филиал». В фильмографии артистки более 120 работ. Она снималась в таких проектах, как «Склифосовский», «Кадетство», «Женский доктор». С 1985 года Яковлева входит в труппу Московского академического театра сатиры.

Ранее Яковлева заявила, что столкнулась с осуждением из-за молодого любовника.

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