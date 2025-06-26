Певец Киркоров спел на свадьбе в Узбекистане несмотря на недолеченный ожог

Народный артист России Филипп Киркоров вышел на сцену на свадьбе с недолеченным ожогом. Об этом пишет издание «7 дней».

Певец спел на празднике местных миллионеров в Узбекистане. В издании отметили, что артист исполнил несколько песен, несмотря на боль и плохое самочувствие.

Кроме того, Киркоров принял участие в съемках рекламы бутика. На кадрах со съемок в магазине он предстает в рубашке с коротким рукавом и с бинтом на руке со следами лекарств, с ожогом, полученным почти два месяца назад.

58-летний артист пострадал во время концерта в конце апреля. В сети появлялась информация о том, что у певца на месте ожога от пиротехники начался некроз тканей. По словам продюсера Яны Рудковской, Киркорову грозила ампутация.

Известно, что ожог второй степени перерос в более серьезную проблему из-за сахарного диабета Киркорова.

Накануне Киркорова засняли на 35-летии певицы Анны Asti, которое проходило 24 июня в особняке на Волхонке.

Ранее американская ведущая Келли Кларксон спела в эфире хит группы «Тату».