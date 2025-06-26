На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киркоров вышел на сцену на свадьбе с недолеченным ожогом

Певец Киркоров спел на свадьбе в Узбекистане несмотря на недолеченный ожог
close
ТНТ

Народный артист России Филипп Киркоров вышел на сцену на свадьбе с недолеченным ожогом. Об этом пишет издание «7 дней».

Певец спел на празднике местных миллионеров в Узбекистане. В издании отметили, что артист исполнил несколько песен, несмотря на боль и плохое самочувствие.

Кроме того, Киркоров принял участие в съемках рекламы бутика. На кадрах со съемок в магазине он предстает в рубашке с коротким рукавом и с бинтом на руке со следами лекарств, с ожогом, полученным почти два месяца назад.

58-летний артист пострадал во время концерта в конце апреля. В сети появлялась информация о том, что у певца на месте ожога от пиротехники начался некроз тканей. По словам продюсера Яны Рудковской, Киркорову грозила ампутация.

Известно, что ожог второй степени перерос в более серьезную проблему из-за сахарного диабета Киркорова.

Накануне Киркорова засняли на 35-летии певицы Анны Asti, которое проходило 24 июня в особняке на Волхонке.

Ранее американская ведущая Келли Кларксон спела в эфире хит группы «Тату».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами