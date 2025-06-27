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Врач объяснил осложнения после операции как у Боярского

Кардиолог Кондрахин: после стентирования как у Боярского возникают тромбозы
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кардиолог Андрей Кондрахин объяснил осложнения после стентирования артерии в ноге, как у актера Михаила Боярского. Его цитирует aif.ru.

По словам Кондрахина, после стентирования часто возникают тромбозы.

«Стент, который устанавливается, является чужеродным в организме. Кроме того, стенты могут ломаться или выворачиваться, что приводит к закупориванию артерии», — рассказал он.

Самым тяжелым осложнением такой операции может стать инсульт или инфаркт. В случае тромбоза, продолжил врач, проводится тромбэктомия — тромб удаляют с помощью специальных инструментов или препаратов, и после удаления тромба пациента выписывают через день или два.

Накануне народный артист РСФСР Михаил Боярский был госпитализирован в Санкт-Петербурге. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии».

Ранее Юрий Антонов раскрыл подробности самочувствия на фоне слухов о госпитализации.

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