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Пьеха готов разобраться с обидчиками певицы Славу: «Дай адрес»

Певец Стас Пьеха заявил, что готов заступиться за Славу перед ее обидчиками
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Фотограф Екатерина Гусева

Артист Стас Пьеха заявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что готов разобраться с обидчиками певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская).

Накануне Слава намекнула в личном блоге, что пережила предательство близкого человека. Певица заявила, что устала терпеть то, как ею пользуются и всячески обижают родные люди.

«Кто они, просто дай адрес», — написал под постом Славы Стас Пьеха.

В ответ фанаты прозвали Пьеху «защитником», а некоторые интернет-пользовательницы предложили дать артисту свой адрес.

Недавно Слава опубликовала в Instagram ролик со своего выступления в одном из баров и продемонстрировала интернет-пользователями навыки владения пилоном. Знаменитость подписала видео фразой: «Ну бабка жжет!»

Слава предстала перед фанатами в коротких джинсовых шортах, майке и ботфортах. Она исполнила свой трек «Одиночество», а также станцевала под хит American Boy группы «Комбинация».

18 мая 45-летняя Слава раскрывала, что не переживает из-за возраста. Она признавалась, что с юности мечтала стать постарше.

Ранее Басков назвал неуместным хайп из-за поцелуя Киркорова и Бузовой.

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