Басков о поцелуе Киркорова и Бузовой: «Чтобы поймать хайп»

Певец Николай Басков признался, что воспринимает поцелуй Филиппа Киркорова и Ольги Бузовой на концерте Димы Билана как «неуместный хайп». Слова артиста передает Telegram-канал «Звездач».

Басков предположил, что российские звезды поцеловались ради привлечения внимания публики — он это понимает, но сам бы не пошел по такому пути.

«Чем-то кичиться и пытаться провоцировать людей, только чтобы поймать хайп, — я как-то от этого отошел», — заявил артист.

Басков также пожелал Киркорову скорейшего выздоровления из-за полученного на концерте в Петербурге ожога. Он понадеялся, что коллега скоро вернется на сцену.

25 апреля Филипп Киркоров получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге. Из-за пиротехнического оборудования, прикрепленного к спине, у него загорелся рукав пиджака во время исполнения песни «Черная пантера». У певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога.

Продюсер Яна Рудковская отмечала в начале июня, что Киркоров до сих пор не восстановился после ожога. Она советовала певцу не торопиться организовывать много концертов и сосредоточиться на реабилитации.

Ранее Олеся Иванченко призвала не называть ее «заменой» Анастасии Заворотнюк