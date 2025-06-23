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Слава станцевала на пилоне: «Бабка жжет!»

Певица Слава сравнила себя с бабкой после публичных танцев на пилоне
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nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик со своего выступления в одном из баров и продемонстрировала интернет-пользователями навыки владения пилоном.

«Ну бабка жжет!» — подписала видео артистка.

Слава предстала перед фанатами в коротких джинсовых шортах, майке и ботфортах. Она исполнила свой трек «Одиночество», а также станцевала под хит American Boy группы «Комбинация».

18 мая 45-летняя Слава раскрывала, что не переживает из-за возраста. Она признавалась, что с юности мечтала стать постарше. Певица уточняла, что на нее до сих пор обращают внимание мужчина.

«Я не занимаюсь спортом, так как много двигаюсь на сцене. Если где-то лишняя морщинка, то всегда можно сходить к косметологу», — отмечала она.

В апреле 2025 года певица Любовь Успенская рассказывала, что ее дочь Татьяна Плаксина занимается хореографией на пилоне. Певица сетовала, что наследница «заставляет» ее тоже танцевать на шесте, но артистка отказывается, поскольку «не сумасшедшая».

Ранее стало известно, что бывший муж Гагариной тайно женился на своей ученице.

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