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Слава о 45-летии: «Вижу, что желанна»

Певица Слава заявила, что ей комфортно в своем возрасте
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Максим Блинов/РИА Новости

Певица Слава призналась в беседе с teleprogramma.org, что никогда не переживала из-за возраста.

По словам Славы, еще в юности она хотела поскорее быть постарше. 45-летняя артистка заявила, что ей комфортно в своем возрасте. Певица добавила, что у нее нет проблем с ухажерами.

«На меня обращают внимание мужчины — я вижу, что желанна. А если я кому-то не нравлюсь, то просто не общаюсь с этими людьми, и моя самооценка из-за мнения посторонних людей не страдает. Я не занимаюсь спортом, так как много двигаюсь на сцене. Если где-то лишняя морщинка, то всегда можно сходить к косметологу», — поделилась артистка.

Слава добавила, что не против сделать подтяжку, когда потребуется. Она готова на пластику, чтобы оставаться визуально приятной для своего зрителя.

Слава рассказала, что рассталась с мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. Певица уточнила, что сохранила с бывшим супругом хорошие отношения и дружбу.

«И если вдруг я или он закрутим новый роман, то вторая сторона против не будет. Потому что мы по-настоящему близкие люди, которые желают друг другу счастья», — рассказала исполнительница.

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