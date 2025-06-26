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Uma2rman станет хедлайнером культурного фестиваля «Каникулы»

Группа Uma2rman выступит на финальном уикенде культурного фестиваля «Каникулы»
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Пресс-служба фестиваля

Группа Uma2rman выступит на финальном уикенде культурного фестиваля «Каникулы», который проходит весь июнь в исторической локации «Горки Ленинские» около Москвы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Закрывающий уикенд пройдет 5–6 июля. Организаторы обещают, что посетителей ждет насыщенная культурная и развлекательная программа: 5 июля покажут спектакль «Красная шапочка», а 6 июля — большой live-концерт. Постановку «Красная шапочка» создал режиссер и выпускник ГИТИСа Гоша Мнацаканов. В ней примут участие Таисия Вилкова, Владимир Комаров, Дмитрий Кучин и другие.

Участниками концерта 6 июля, помимо группы Uma2rman, станут исполнительница ульяна мамушкина и инди-поп группа «Обе Две». Также посетителей ждут мастер-классы по росписи дерева, коллажу и созданию картин из ткани, квесты для детей, а на площадке лектория пройдут беседы об экологии, археологии и бизнес-образовании.

«Каникулы» — новый культурный фестиваль от продюсерской компании Ильи Авербуха, который идет в формате уикендов с 1 июня по 6 июля. Это путешествие в беззаботное лето, где нет расписания и строгих рамок --только поток творчества, музыки и общения», — сказано в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что турецкий сериал «Дикий» оказался среди лидеров «запойного» просмотра у россиян.

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