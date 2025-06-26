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Россияне запоем смотрят турецкие сериалы

Турецкий сериал «Дикий» оказался среди лидеров «запойного» просмотра у россиян
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NTC Medya

Онлайн-кинотеатр Кинопоиск провел исследование о том, как и какие в России «бинджвотчат» сериалы. Данные о том, какие сериалы россияне смотрят «запоем», оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

Выяснилось, что лидерами «запойного» просмотра стали турецкие сериалы. «Бинджвотчеры» в среднем тратят на просмотр сериала 1,5 часа за раз. Рекордсмены запойного просмотра — турецкие сериалы. Например турецкую семейную сагу о любовном треугольнике «Дикий» подписчики могут смотреть по шесть часов беспрерывно.

4,2 миллиона подписчиков в месяц смотрят на экранах Smart TV больше двух эпизодов подряд, а 2,6 миллиона — сразу шесть и больше серий за один раз. Кроме турецких сериалов, в лидерах классические детективы и дорамы.

Накануне Macan и Big Baby Tape стали лидерами прослушиваний среди выпускников. Самым популярным треком у молодой аудитории в возрасте от 16 до 18 лет стал «Асфальт» от Jakone и Kiliana.

Ранее сообщалось, что в Китае пройдет фестиваль российского кино.

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