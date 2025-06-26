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Лазарева раскрыла, о закрытии какой программы больше всего жалеет

Телеведущая Лазарева заявила, что жалеет о закрытии передачи «Это мой ребенок?!»
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поностальгировала в Telegram-канале о своей работе в качестве ведущей в телевизионной передаче «Это мой ребенок?!».

«Выходила она сначала на канале СТС, а после того, как меня отменили — какое-то время на канале Disney. Это, пожалуй, единственная программа, о закрытии которой я до сих пор жалею», — написала Лазарева.

Подобные программы, подчеркнула знаменитость, необходимы нынешнему телевидению России. Лазарева считает, что ее передача учила как раз тем самым «скрепам, которые сейчас пытаются укрепить в РФ искусственным путем».

«Для детей это был такой детский «Форт Боярд», а для взрослых — настоящее испытание. Какие страсти там кипели за кадром после съемок -— вы бы видели…» — отметила звезда.

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

В конце мая Лазарева в интервью блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иностранным агентом) в шутку заявила, что считает Россию «ужасной страной». Также в разговоре ведущая выразила мнение, что в РФ «все угроблено». Кац с ней не согласился.

Ранее сообщалось, что Vacio и Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) прошлись на каблуках по улицам Парижа.

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