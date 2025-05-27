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Телеведущая Лазарева пошутила об «ужасной» России

Телеведущая Татьяна Лазарева назвала Россию ужасной страной
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Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвала Россию «ужасной страной». Такое ее высказывание прозвучало в интервью блогеру Максиму Кацу (признан в РФ иностранным агентом), видео доступно на YouTube.

Лазарева и Кац обсуждали семью блогера и говорили о том, как он вернулся в Россию из Израиля в возрасте 17 лет.

«Расскажи, почему твои любящие люди отпустили тебя в эту ужасную страну, в которой мы сейчас с тобой не живем?» — спросила ведущая.

Далее она сказала, что пошутила.

Также в разговоре Лазарева выразила мнение, что в РФ «все угроблено». Кац с ней не согласился.

До этого сообщалось, что у Татьяны Лазаревой потребовали отобрать бизнес в России, а также возбудить против знаменитости второе уголовное дело за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Отмечалось, что активисты движения «Сорок сороков» призвали прокуратуру Москвы проверить Лазареву на финансирование экстремистской деятельности и на пропаганду ЛГБТ.

В феврале 2022 года Лазарева покинула Россию и с тех пор не возвращалась. Она многократно критиковала российские власти за проведение спецоперации, и в июле того же года ее внесли в перечень иноагентов. Ведущая поселилась в Испании.

Ранее Лазарева и ее дочь едва не сгорели заживо.

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