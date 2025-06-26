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Боярский мог попасть в больницу из-за сильных болей в ногах: «Состояние усугубил диабет»

Mash: актер Боярский был госпитализирован из-за сильных болей в ногах
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Михаил Боярский был госпитализирован из-за сильных болей в ногах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает СМИ, народный артист РСФСР попал в больницу, поскольку у него сводило икроножные мышцы даже при минимальной ходьбе. Уже 17 июня, заявляет Mash, Боярскому установили хирургическим путем специальный каркас в ногу. Якобы таким образом врачи нормализовали кровообращение, что смягчило артисту боль.

«После операции возникли осложнения — забрюшная гематома, острое почечное кровотечение и постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Состояние усугубил диабет», — также сказано в посте.

Mash отмечает, что сейчас Михаил Боярский находится дома. Его выписали 23 июня, но рекомендовали вести постоянное наблюдение за своим состоянием.

26 июня стало известно о госпитализации 75-летнего актера — якобы с осложнениями, возникшими после стентирования. При этом невестка артиста Екатерина заявляла, что Боярский находится дома. Он был в больнице на плановом обследовании, и с ним все хорошо.

Ранее сообщалось, что Киркоров вышел на сцену на свадьбе с недолеченным ожогом.

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