Наталью Тенякову похоронили в могиле мужа

Прах народной артистки России Натальи Теняковой похоронили в могиле ее мужа — народного артиста РСФСР Сергея Юрского. Об этом сообщает ТАСС.

Могила актрисы расположена на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют аллеей актеров. По соседству с Юрским и Теняковой упокоены народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Андрей Мягков, народная артистка РФ Анастасия Вознесенская, заслуженный работник культуры РСФСР Виктор Глущенко, заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова.

Прощание с Теняковой прошло 20 июня в МХТ имени А. П. Чехова, где актриса служила 37 лет. Проститься с ней пришли Константин Хабенский, Авангард Леонтьев, Валерий Баринов, Станислав Любшин и многие другие.

Наталья Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет, причиной смерти стала остановка сердца. Самой известной ролью актрисы стала баба Шура в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Несмотря на то, что она сыграла в фильме пенсионерку, на момент съемок Теняковой было всего 40 лет.

Ранее Владимир Путин высказался об актерском таланте Натальи Теняковой.