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Актер Антон Шагин рассказал, где искать настоящую любовь

Актер Шагин: настоящую любовь нужно искать в своем близком окружении
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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Молодым людям, которые хотят найти настоящую любовь, лучше делать выбор из своего близкого окружения в реальном мире, а не проводить время на сайтах для знакомств. Об этом «Пятому каналу» на XXXIV театральной премии «Хрустальная Турандот» рассказал актер Антон Шагин.

Он уточнил, что эти слова подтверждаются его личным опытом.

«Я женат, например, на своей однокурснице. И мы растим двух замечательных детей. Поэтому присматривайтесь не на сайтах знакомств, а к тем людям, которые рядом с вами. Будьте здоровы», — пояснил Шагин.

Актер познакомился с будущей женой, актрисой Вероникой Исаевой в студенческие годы во время обучения в Школе-студии МХАТ. Пара поженилась, в 2008 году у них родился сын Матвей, в 2014 — дочь Полина.

Актер, лауреат госпремии Леонид Ярмольник до этого рассказал о своей первой любви. По словам Ярмольника, он встретил понравившуюся девочку еще в младших классах, первом или втором, но тогда не был популярен. Он уточнил, что в том возрасте на меня обращали внимания меньше, чем на других мальчишек. Более серьезное увлечение случилось в старшем возрасте — его актер характеризует как сумбурное и запоминающееся.

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