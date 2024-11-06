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Леонид Ярмольник рассказал о первой любви

Актер Ярмольник признался, что впервые влюбился в младших классах

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Igor Gnevashev/Global Look Press

Актер, лауреат госпремии Леонид Ярмольник рассказал о своей первой любви. 70-летнего артиста цитирует «Пятый канал».

По словам Ярмольника, он встретил понравившуюся девочку еще в младших классах, первом или втором, но тогда не был популярен.

«В том возрасте на меня обращали внимания меньше, чем на других мальчишек. Я как-то созрел чуть попозже. Стал неотразимым, красивым», — говорит Ярмольник.

Более серьезное увлечение случилось в старшем возрасте — его актер характеризует как сумбурное и запоминающееся. Ярмольник не стал называть эти отношения серьезной любовью, однако признался, с этой девушкой у него произошел первый сексуальный опыт.

Накануне фигуристка, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая рассказала телеведущей Анфисе Чеховой о своей первой любви. По словам спортсменки, ее первая любовь случилась в 13 лет.

Ранее жена Natan заявила, что не считает его связь с Лерчек изменой.

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