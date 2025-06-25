Гогунский объяснил скандальные слова о женщинах: «Я не боюсь говорить»

Актер Гогунский заявил, что смело говорит о женщинах из-за любви к ним

Актер Виталий Гогунский объяснил свои недавние скандальные слова о женщинах. Его цитирует «Пятый канал».

По словам Гогунского, он смело говорит о женщинах из любви к ним.

«Я не боюсь говорить о женщинах, потому что я женщин не боюсь, а я женщин люблю. А когда женщин любишь, можно говорить», — заявил актер.

Артист добавил, что никогда не принуждал женщин к чему-либо и готов их поддержать, но если не чувствует в себе сил, предпочитает отойти в сторону.

Пользователей соцсетей возмутило интервью, появившееся в подкасте «Краснова знает» — в нем Гогунский заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».

Накануне в омском минкульте отреагировали на скандал из-за концерта Гогунского.

Ранее за Гогунского вступилась его коллега по сериалу «Универ» Анна Хилькевич.