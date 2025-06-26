Стриминги предупредили, что новый закон на годы оставит россиян без фильмов

Сегодня 90% публикуемого онлайн-кинотеатрами контента не имеет прокатного удостоверения. Если такое обязательство введут, то эта процедура затянется на годы, что лишит российских зрителей доступа к огромному количеству легальных фильмов и сериалов, заставив их смотреть пиратские. Об этом НСН заявили в «Кинопоиске», комментируя соответствующую инициативу Госдумы.

Напомним, речь идет о принятом в первом чтении законопроекте, который запретит онлайн-кинотеатрам показывать фильмы без прокатных удостоверений. Также документ расширяет основания для запрета картин – например, если они обесценивают российские духовно-нравственные ценности. В пресс-службе «Кинопоиска» такие меры назвали избыточными, отметив, что публикация контента на этих площадках уже регулируется законами. Саму систему прокатных удостоверений там назвали устаревшей, отметив, что она работает только для оффлайн-кинотеатров, в которых выходит не более 500 фильмов в год. А вот для стримингов, выпускающих несколько тысяч новых картин ежегодно, это совершенно не подходит.

«Исходя из того числа прокатных удостоверений, которое Минкульт оформляет ежегодно, оформление разрешений на объем такого контента займет у регуляторов несколько лет», — предупредили специалисты сервиса.

Более того, принятие закона обяжет стриминги изъять из доступа одномоментно почти все фильмы, а затем ожидать получения удостоверений – все это время зрители не будут иметь доступа к легальному контенту, аудитория онлайн-кинотеатров резко сократится, а число потребителей пиратского контента в разы вырастет, добавили представители отрасли. Причем сегодня площадки с пиратским контентом спокойно показывают фильмы, которые напрямую нарушают российские законы, а введение прокатных удостоверений для аудиовизуальных сервисов только ухудшит эту ситуацию, заключили в «Кинопоиске».

Изменения депутаты предлагают внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии». Основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения авторы законопроекта предлагают сделать наличие «пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности». Сейчас в России получать прокатное удостоверение нужно только на те фильмы, которые демонстрируются на большом экране, то есть в обычных кинотеатрах.

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