Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать фильмы без прокатных удостоверений

РБК: депутаты подготовили закон о запрете показа фильмов без прокатных удостоверений онлайн

close
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Онлайн-кинотеатрам могут запретить показывать фильмы без прокатного удостоверения Министерства культуры РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники на медиарынке и в онлайн-кинотеатрах.

Источники рассказали, что поправки в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О государственной поддержке кинематографии» разработаны и в ближайшее время будут внесены в Госдуму группой депутатов и сенаторов, в числе которых — зампред комитета по информполитике Антон Горелкин и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Разработку подтвердил депутат Андрей Свинцов, участвовавший в создании законопроекта. При этом он отметил, что как быстро будет двигаться законопроект, пока неизвестно.

Согласно сопроводительной записке к документу, владельцев аудиовизуальных сервисов обяжут соблюдать требования законодательства о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения.

Минкультуры в законопроекте предложили наделить полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. В настоящее время такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.

Основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения авторы законопроекта предлагают сделать наличие «пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Сейчас в России получать прокатное удостоверение нужно только на те фильмы, которые демонстрируются на большом экране, то есть в обычных кинотеатрах.

Накануне Шахназаров оценил российское кино на пропаганду чайлдфри.

Ранее в России отказали в выдаче прокатного удостоверения фильму об известном русском поэте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами