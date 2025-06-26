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Айза возмутилась сотрудничеством Гузеевой с мошенником

Блогерша Айза рассказала, что могла работать с сотрудничавшим с Гузеевой застройщиком
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Из личного архива Айзы

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале возмутилась, что телеведущая Лариса Гузеева сотрудничала с застройщиком Сергеем Домогацким.

Айза не понимает, как Гузеева могла связаться с «конченным человеком». Блогерша отметила, что Домогацкий тоже предлагал ей сотрудничество. Однако она отказалась.

«Конечно же, он хотел сотрудничать со мной! Я провела с ним одну встречу и поняла, что он конченный! Понторез, у которого гроша за душой нет!» — заявила бизнесвумен.

26 июня Виктория Н. рассказала, что в 2022 году купила недвижимость у застройщика Сергея Домогацкого под впечатлением от рекламы Гузеевой. Девушка до сих пор не получила свою виллу. Стройка была заморожена. Деньги пострадавшей не вернули, а документы никакие не предоставляются.

По данным издания, как минимум шестеро человек тоже пострадали от этой аферы. Все они подали заявления о мошенничестве. По словам адвоката Александра Зорина, его клиенты считают, что Гузеева косвенно причастна к афере. Потерпевшие призвали артистку объясниться.

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