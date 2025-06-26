На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фанаты Сарика Андреасяна стали жертвами мошенников

Компания Сарика Андреасяна сообщила, что мошенники выманивают деньги у фанатов
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мошенники начали вымогать деньги у поклонников режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщила команда кинокомпании братьев Андреасян в Telegram-канале.

Неизвестные начали массово отправлять сообщения, в том числе и голосовые, от имени Андреасяна. Они подделывают голос и стиль общения режиссера с помощью искусственного интеллекта с целью выманить деньги у фанатов.

Представители кинокомпании Андреасяна уверили, что режиссер никогда не просит средства у подписчиков и друзей через мессенджер.

«Все официальные обращения публикуются только через этот Telegram-канал или проверенные аккаунты. Будьте бдительны и не переходите по подозрительным ссылкам, даже если вам кажется, что пишет «сам Сарик», — заявила команда кинокомпании.

В марте Андреасян оказался в эпицентре скандала. Режиссер поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.

Андреасян также назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины» (последние годы жизни режиссер «Сталкера» провел в Италии) и усомнился в качестве современного кинообразования.

Ранее Сарик Андреасян заявил, что около 8 лет снимает без господдержки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами