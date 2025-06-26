Фанаты Сарика Андреасяна стали жертвами мошенников

Мошенники начали вымогать деньги у поклонников режиссера Сарика Андреасяна. Об этом сообщила команда кинокомпании братьев Андреасян в Telegram-канале.

Неизвестные начали массово отправлять сообщения, в том числе и голосовые, от имени Андреасяна. Они подделывают голос и стиль общения режиссера с помощью искусственного интеллекта с целью выманить деньги у фанатов.

Представители кинокомпании Андреасяна уверили, что режиссер никогда не просит средства у подписчиков и друзей через мессенджер.

«Все официальные обращения публикуются только через этот Telegram-канал или проверенные аккаунты. Будьте бдительны и не переходите по подозрительным ссылкам, даже если вам кажется, что пишет «сам Сарик», — заявила команда кинокомпании.

В марте Андреасян оказался в эпицентре скандала. Режиссер поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.

Андреасян также назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины» (последние годы жизни режиссер «Сталкера» провел в Италии) и усомнился в качестве современного кинообразования.

Ранее Сарик Андреасян заявил, что около 8 лет снимает без господдержки.