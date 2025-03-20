Сарик Андреасян заявил, что около 8 лет снимает без господдержки

Режиссер Сарик Андреасян заявил, что Минкультуры отказало ему во всех проектах

Режиссер Сарик Андреасян признался в Telegram-канале, что около восьми лет снимает фильмы без господдержки.

Андреасян подчеркнул, что уже долгое время не получает деньги для своих проектов от государства.

«Мне было отказано в поддержке абсолютно всех проектов. Вот их названия: «Домовенок Кузя», «Денискины рассказы», «Манюня», «Война и музыка», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Костомаров», — рассказал режиссер.

Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.

Андреасян также назвал Тарковского «диссидентом и предателем Родины» (последние годы жизни режиссер «Сталкера» провел в Италии) и усомнился в качестве современного кинообразования.

Депутат Госдумы Елена Драпеко раскритиковала режиссера Андреасяна, назвав его недалеким человеком, после скандала в московской киношколе. Депутат Дмитрий Гусев предложил отозвать финансирование фильмов режиссера, которые субсидируются Минкультом и Фондом Кино.

Ранее Пригожин пообещал «дать фору» Волочковой своим шпагатом.