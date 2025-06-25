Ким Кардашьян может сыграть куклу Bratz

Студия Amazon MGM пригласила звезду реалити Кардашьян в фильм о кукле Bratz

kimkardashian/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян может сыграть куклу популярной серии Bratz. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Кардашьян будет продюсировать фильм студии Amazon MGM Studios и ведет переговоры об участии в фильме. Подробности сюжета картины держатся в тайне.

Линейка модных кукол Bratz компании MGA Entertainment была запущена в 2001 году и разошлась тиражом в 200 миллионов кукол по всему миру.

MGA стояла за созданием игрового фильма «Братц» от Lionsgate, который вышел в прокат в 2007 году. В главных ролях снялись Наталия Рамос, Скайлер Шэй, Логан Браунинг, Джанел Пэрриш и Джон Войт. В прокате картина провалилась.

В 2023 году младшая сестра Кардашьян, бизнесвумен Кайли Дженнер стала прототипом для новой коллекции кукол Bratz. Бренд представил кукол, похожих на Кайли — с длинными черными волосами и большими губами.

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