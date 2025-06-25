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Путин оценил перспективы филиала Третьяковки в Калининграде

Путин выразил уверенность, что филиал в Третьяковке будет популярен
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин оценил перспективы филиала Третьяковской галереи, открывшегося в Калининграде. Главу государства цитирует РИА Новости.

«Уверен, что это современное музейное пространство станет популярным местом для отдыха, для познавательного досуга, повысит туристический потенциал региона», — высказался Путин на совещании о ходе создания культурно-образовательных кластеров.

В свою очередь, генеральный директор галереи Елена Проничева заявила, что план выставочной деятельности в филиале сформирован на три года вперед.

«Для нас стратегически важно, чтобы филиал стал не только домашним музеем для жителей региона, но и точкой доступа к нашему богатейшему наследию Третьяковской галереи», — добавила она.

Об открытии филиала Третьяковской галереи в Калининграде стало известно в начале 2025 года.

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