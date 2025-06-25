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В Большом театре завелась 20-килограммовая змея

В Большом театре покажут «Аиду» с участием огромного питона
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Unsplash

В Большом театре ненадолго завелась 20-килограммовая змея — с 25 по 29 июня на Исторической сцене здесь пройдут 10 спектаклей «Аида» с участием питона. Об этом пишет aif.ru.

Спектакль поставил итальянский режиссер и гражданин России Джанкарло дель Монако. «Аиду» в Москве покажут в рамках фестиваля Джузеппе Верди к 150-летию российской премьеры оперы. 25 июня дирижером будет Валерий Гергиев.

Из Петербурга в Москву прибыл специальный участник спектакля — 15-летний питон Тигруля длиной 2,5 метра. Тигруля с рождения живет с людьми, и, пока шли репетиции оперы в Мариинском театре, хозяйка все время была с ним, объясняя артистам, как правильно обращаться с питомцем.

Настоящая змея впервые участвовала в репертуаре петербургского театра, теперь она отправится в Москву.

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