Муж блогерши Митрошиной впервые высказался о ее домашнем аресте: «Паники нет»

Муж блогерши Александры Митрошиной Тимур Кошкаров впервые высказался о ее аресте. Пост со свадебными фотографиями он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Кошкарова, свадьба состоялась 7 февраля в консульстве Дубая. Пара не планировала делать факт заключения брака достоянием общественности, но Кошкаров намекнул, что сделать это заставили обстоятельства.

Он также ответил на слухи о том, что якобы намеренно подставил Митрошину и заманил ее в Россию.

«Мы родились в России, здесь наш дом и семья. Мы не скрывались, не боялись. Уже были здесь в декабре, и все было спокойно», — написал он.

Мужчина добавил, что о возбужденном деле пара узнала только в Сочи.

«Скажу одно: паники у нас нет, мы делаем все, что от нас зависит и то, что должны», — заверил он, добавив, что домашний арест сблизил их с Александрой.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram. В последнем посте блогер опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от оплаты налогов она оценила как «стрем» и рассмеялась.

Ранее Митрошиной продлили домашний арест до конца лета.