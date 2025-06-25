На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муж блогерши Митрошиной впервые высказался о ее домашнем аресте: «Паники нет»

Муж арестованной Митрошиной подтвердил, что заключил брак с блогершей
close
timur_koshkarov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж блогерши Александры Митрошиной Тимур Кошкаров впервые высказался о ее аресте. Пост со свадебными фотографиями он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Кошкарова, свадьба состоялась 7 февраля в консульстве Дубая. Пара не планировала делать факт заключения брака достоянием общественности, но Кошкаров намекнул, что сделать это заставили обстоятельства.

Он также ответил на слухи о том, что якобы намеренно подставил Митрошину и заманил ее в Россию.

«Мы родились в России, здесь наш дом и семья. Мы не скрывались, не боялись. Уже были здесь в декабре, и все было спокойно», — написал он.

Мужчина добавил, что о возбужденном деле пара узнала только в Сочи.

«Скажу одно: паники у нас нет, мы делаем все, что от нас зависит и то, что должны», — заверил он, добавив, что домашний арест сблизил их с Александрой.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта. Ей грозит до 7 лет лишения свободы по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, Митрошина легализовала средства, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, путем оплаты по договору долевого участия, «замаскировав таким образом связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».

У Митрошиной более 4 млн подписчиков в Instagram. В последнем посте блогер опубликовала видео, в котором оценивала разные ситуации как «норм» или «стрем». Уход от оплаты налогов она оценила как «стрем» и рассмеялась.

Ранее Митрошиной продлили домашний арест до конца лета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами