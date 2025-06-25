Врач объяснила изможденный вид Елены Воробей: «Паралич желудка»

Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина объяснила изможденный вид 58-летней юмористки Елены Воробей. Специалистку цитирует портал «Страсти».

Воробей признавалась, что похудела с помощью препарата для лечения сахарного диабета второго типа «Оземпик» под наблюдением специалиста.

По словам Пришвиной, при применении препарата снижение веса наступает «молниеносно», но вместе с ним может прийти «паралич желудка» — с подобным побочным эффектом и могла столкнуться звезда.

«Это состояние, при котором пища застревает в организме, буквально «зависает» в желудке, не проходя дальше. Это называется гастропарез и может проявляться вначале как рвота, боли, тяжесть, изматывающее ощущение, что еда не усваивается», — говорит врач.

Воробей до этого признала, что кожа на ее лице стала более сухой и обвисшей, жаловалась на головокружение — это, подтверждает Пришвина, тоже следствие воздействия препарата.

«Стоит ли этот «укол худобы» таких изменений в организме? Это в первую очередь лекарство для диабетиков. А легкость и комфорт в теле должен быть достигнут через питание, движение, баланс», — заключила специалист, одобрив решение Воробей открыто говорить о «побочках» лекарства.

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