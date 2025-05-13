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Лиззо рассказала, как лишилась друзей

Певица Лиззо пожаловалась, что слава лишила ее друзей
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lizzobeeating/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лиззо (Lizzo, настоящее имя Мелисса Джефферсон) рассказала, как лишилась друзей. Ее цитирует Vibe.

По словам артистки, раньше у нее было много друзей, но слава все изменила. Лиззо заметила, что люди ведут себя по-другому рядом с известными людьми. Это задевает ее чувства, поскольку внутри себя она чувствует себя все той же. Она заявила, что слава и популярность отняли у нее подруг.

«Не гонитесь за славой. Я знаю, что многие этого хотят: мечтают засветиться в сети, заработать денег», — размышляет она.

36-летняя Лиззо порекомендовала не стесняться творить, но не делать известность целью своей жизни, поскольку подобная цель «ни к чему не приведет».

Накануне Лиззо ответила на подозрения в похудении при помощи «Оземпика».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин обвинил «Евровидение» в политизированности.

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