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«Плохо обследовали»: у супруги Цекало заподозрили анорексию

Диетолог Соломатина заподрзрила анорексию у супруги Цекало Дарины Эрвин
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Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)/РИА «Новости»

Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин удивила публику своим экстремальным и резким похудением. По мнению диетолога Елены Соломатиной, такой стремительный сброс веса говорит о применении специальных препаратов. Если у нее не диагностирована анорексия, то ее просто плохо обследовали медики, заявила врач Общественной Службе Новостей.

Обычная смена рациона к столь резкому похудению приводит редко – скорее всего, речь идет об искусственном сбросе килограммов с помощью препаратов, считает специалист.

«Если ей не диагностировали анорексию, то, значит, либо ее плохо обследовали, либо она не обращалась к врачам», — отметила она.

По мнению диетолога, Дарина Эрвин могла похудеть с помощью лекарства для диабетиков «Оземпик». Причем она подчеркнула, что за звездой лучше не повторять и по этому пути не идти, так как это чревато негативными последствиями для здоровья, в первую очередь – проблемами с органами зрения. Кроме того, несмотря на быструю потерю веса, этот способ похудения чреват возвращением лишних килограммов сразу после завершения курса уколов, предупредила Соломатина.

«Если курс закончится, то жена Цекало может вернуться к прежним формам, и экстремальная худоба пропадет», — заключила она.

В середине мая Александр Цекало Александр Цекало впервые за долгое время вышел на публику после возвращения в Россию – вместе с супругой Дариной Эрвин он посетил премию АПКит. Познакомились и поженились они в 2018 году, после чего переехали в Лос-Анджелес. Сообщалось, что Цекало продал свой загородный особняк в подмосковном поселке за 430 миллионов рублей.

Ранее стало известно о многомиллиардных доходах бизнеса Цекало.

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