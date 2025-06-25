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Шура рассказал о жизни в весе 130 килограммов

Певец Шура признался, что похудел на 50 килограммов с помощью резекции желудка
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Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Отметивший 50-летие певец Шура рассказал о жизни в весе 130 килограммов. Его цитирует «Пятый канал».

Артист уверяет, что сейчас находится в идеальной физической форме. После диет и нескольких липосакций он смог похудеть только с помощью операции по уменьшению желудка — на 50 килограммов.

Сейчас Шура поддерживает себя в форме самостоятельно.

«И хожу, и бегаю, даже в этих кроссовках, которые по полтора килограмма. Этого давно со мной не было. Когда был вес 130 килограммов, на ступеньки было тяжело подниматься», — вспоминает он.

Кроме того, Шура признался, что вскоре планирует стать бизнесменом и открыть небольшое кафе.

По его словам, он и так хорошо зарабатывает и собирает толпы поклонников на концертах, однако планирует идти дальше.

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