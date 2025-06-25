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Шура раскрыл планы по созданию бизнеса

Певец Шура планирует открыть небольшое кафе
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Шура признался, что вскоре планирует стать бизнесменом и открыть небольшое кафе. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, он и так хорошо зарабатывает и собирает толпы поклонников на концертах, однако планирует идти дальше.

«Не ресторанный прям бизнес. Кафешечка — хорошо на старости лет. Прийти и самому посидеть покушать, друзей покормить. Кухня будет русская, безусловно. Окрошечка, картошечка, селедочка», — уточнил Шура.

Певец добавил, что единственным пробелом он считает свою личную жизнь. Он признался, что надеется встретить женщину своей мечты, которая будет соответствовать его критериям.

«В 50 хочется какую-то красивую барышню, желательно без сисек и без губ. Вообще без (смеется — Прим. ред.). Что-то для сердца и души, наверное», — поделился исполнитель.

В мае Шура признался, что на протяжении пяти месяцев использует «модные уколы» для похудения. Он отметил, что из-за неправильного использования подверг свою жизнь опасности. Артист признался, что во время первого приема вколол себе слишком большую дозу. Артист по ошибке ввел себе шприц, рассчитанный на месяц использования.

Ранее сообщалось, что Шура не захотел ребенка из детдома.

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