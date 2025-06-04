Моргенштерн вышел из рехаба

Рэпер Моргенштерн объявил о выходе из рехаба, где провел пять месяцев

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что вышел из реабилитационной клиники, где провел пять месяцев. Свое обращение он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Музыкант подчеркнул, что у него получилось бросить пить, но он «начал жить». Моргенштерн отметил, что пять месяцев «это не срок, а маленький шаг, но самый большой и важный».

Рэпер выразил благодарность клинике, которую назвал своим домом.

До этого Моргенштерн заявил, что вынужден перенести свои концерты в США, поскольку ему не выдали вовремя визу.

18 марта Моргенштерн в своем Telegram-канале написал, что провел два месяца в реабилитационной клинике. К тому моменту он 60 дней не употреблял спиртные напитки и более 200 дней воздерживался от курения. В начале мая рэпер дал первый концерт в Торонто после выхода из рехаба.

25 апреля стало известно, что движение «Зов народа» попросило снять с Моргенштерна статус иноагента. За последнее время, заявили активисты в письме, артист изменился к лучшему. В частности, он решил свести татуировки с лица и отправился на лечение в клинику.

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