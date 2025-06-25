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Рогозин пригрозил участникам КВН отправкой на СВО за шутку про него

Бывший гендир «Роскосмоса» Рогозин назвал пошлой шутку про него в КВН
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Пресс-служба Дмитрия Рогозина

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» и сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале раскритиковал шутку из КВН про него.

В сценке астронавт собирался полететь в космос, однако передумал, когда его остановила девушка. Она призналась ему в любви, что заставило молодого человека усомниться в своем решении. Командир решил привести его в чувства словами: «Парень, ты чего? Космос на телку не меняют. Это было в докторской Рогозина».

«К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили. Сейчас устанавливаем то бесталанное чмо, которое им такие тексты пишет. Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора. Да и противник у нас «с огоньком», как говорится», — заявил Рогозин.

Бывший гендиректор «Роскосмоса» заявил, что даст комикам вместо «унылого» КВН «настоящие КВНы». Речь идет об ударных дронах «Князь Вандал Новгородский».

«Довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи. А когда вернутся, вместе посмеемся над их неудачной, несмешной и пошлой шуткой в эфире Первого канала», — заключил сенатор.

Ранее глава ФПБК пообещал новый суд с Козловским.

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